Jennifer Lawrence in Red Sparrow e le altre spie femminili del cinema

Come si diceva nell'articolo di qualche giorno fa a proposito dei film sul giornalismo, tra i mestieri che meglio si prestano a diventare protagonisti di storie cinematografiche c'è quello dell'agente segreto. Quando si tocca questo argomento, prima o poi, il nome di James Bond salta fuori. A ruota seguono Jason Bourne, Jack Ryan e Ethan Hunt. Oggi però vogliamo passare al setaccio l'archivio del genere spionaggio per isolare i personaggi femminili che si sono distinti nelle vesti di spie. Lo spunto arriva dal thriller Red Sparrow, in uscita al cinema il 1° marzo, in cui Jennifer Lawrence interpreta un agente dell'intelligence russa. Il film è diretto da Francis Lawrence e racconta di una nuova recluta dei servivi segreti russi formata per usare corpo e mente come armi, per sedurre e manipolare un agente della CIA in possesso di informazioni top secret.

<a data-cke-saved-href="https://www.comingsoon.it/film/red-sparrow/53725/video/?vid=28145" href="https://www.comingsoon.it/film/red-sparrow/53725/video/?vid=28145">Red Sparrow: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD</a>

Essendo propri di un genere apprezzato soprattutto dal pubblico maschile, i film di spionaggio con una donna nel ruolo di protagonista si contano sulle dita di una mano o poco più. Mancano le storie e i produttori non le cercano. Il cambiamento però è nell'aria grazie ad attrici, se non vere e proprie dive, che non esitano a dare risalto a figure femminili forti e tenaci, le stesse attrici che vediamo parlare di fronte a migliaia di persone quando si manifesta per il rispetto e i diritti della donna. Forti e tenaci, come vediamo spesso in altri generi (Francis McDormand in Tre manifesti a Ebbing, Missouri tanto per citarne una recente), ma che qui sappiano usare quel linguaggio maschile fatto di poche parole e molta azione. Vediamo quindi quali agenti segreti femminili hanno avuto un ruolo di primo piano nel cinema.

Anne Parillaud in Nikita (1990)

Il primo titolo che emerge dalla memoria è questo. Quando Luc Besson aveva più ambizioni artistiche che commerciali (o forse siamo noi ad aver capito male) e lavorando in Francia poteva permettersi di sperimentare, sapeva dimostrare di vederci lungo. Nikita non è solo uno dei suoi migliori film, è il primo capitolo della sua apologia del potere femminile che proseguirà con Giovanna d'Arco, Angel-A, Adèle e l'enigma del faraone, The Lady e Lucy. È impeccabile l'attrice Anne Parillaud nel ruolo di una ex tossica, violenta e fuori di testa, trasformata in agente dai servizi segreti. Il film ha originato un remake americano nel 1993 con Bridget Fonda, una serie TV canadese da 96 episodi nel 1997 con Peta Wilson e una serie TV USA da 73 episodi nel 2010 con Maggie Q.

Nikita è visibile in streaming su Tim Vision.



Angelina Jolie in Salt (2010)

Il personaggio femminile più vicino a James Bond è quello di Evelyn Salt e c'è un motivo. Il film era pensato per un personaggio maschile e solo a un certo punto, tergiversando sulla scelta dell'attore, è subentrata Angelina dimostrando interesse per un ruolo non così distante da quello in Mr. & Mrs. Smith. Il copione è stato modificato per lei. Carismatica e statuaria, Angelina Jolie è un'agente della CIA in fuga per le accuse di una spia russa, che la indicano come un'infiltrata. Diretto da Phillip Noyce, specializzato in spy-thriller ad alta tensione, Salt è ricco d'azione e si diverte a ingannare lo spettatore con una trama che va a zig-zag... lei è una spia, ok, ma da che parte sta?

Salt è visibile a noleggio su Chili Cinema, Rakuten TV, PS4, Microsoft, Google Play, Infinity.

Charlize Theron in Atomica bionda (2017)

È vero, anche Atomica bionda può essere considerato una versione femminile di un film di James Bond, ma è un thriller che per toni e colori cerca di distinguersi a livello generale. La storia è ambientata a Berlino alla fine degli anni 80, si respira quel clima distaccato da Europa dell'Est e Charlize Theron è cazzutissima come lei sa essere negli action movies. È proprio lei che da tempo tentava di mettere in piedi questo film (infatti ne è anche produttrice) ed è riuscita a trovare i partner finanziari solo dopo il successo di Mad Max: Fury Road. L'attrice aveva già interpretato l'assassina nel futuristico Æon Flux del 2005.

Atomica bionda è visibile a noleggio su iTunes, Tim Vision, Chili Cinema, Rakuten TV, Microsoft, Google Play, Infitnity.

Geena Davis in Spy (1996)

Una casalinga, mamma di un'adorabile bambina di 8 anni, batte la testa e inizia ad avere ricordi della sua vita precedente in cui era una spietata agente al servizio del governo. Il regista finlandese Renny Harlin, all'epoca marito di Geena Davis, voleva espandere il cinema d'azione verso il pubblico femminile con un action hero donna nel ruolo principale, proprio seguendo la scia di Nikita. Questo film non funzionò al box office, nonostante la sceneggiatura di Shane Black (Arma letale, L'ultimo boy scout, Last Action Hero). Peccato, perché è un giocattolone come quelli che si facevano negli anni 90, divertente, esagerato e con una Geena Davis in gran forma. Il titolo originale è The Long Kiss Goodnight, da non confondere con Spy del 2015.

Spy non è presente sulle piattaforme online che operano in Italia.

Melissa McCarthy in Spy (2015)

È sempre uno spy-thriller, ma reinterpretato in chiave di commedia. Ci sono sequenze d'azione degne di veri film d'azione con tanto di Jason Statham a fare la parodia di se stesso nei ruoli da duro che l'hanno reso celebre. Melissa McCarthy non è esattamente la Jolie né al Theron quando picchia, però è più che perfetta per il ruolo di impiegata pasticciona dei servizi segreti che viene inviata sul campo e deve imparare il mestiere da un altro punto di vista. Davvero bravo lo sceneggiatore e regista Paul Feig a mettere in scena i tratti distintivi del genere con un taglio originale.

Spy è visibile a noleggio su Chili Cinema, Rakuten TV, PS4, Microsoft, Google Play, Infinity, Premium Play.

Gina Carano in Knockout - Resa dei conti (2012)

A parte un'apparizione nel 2009 in un piccolo film, questo è il titolo che ha lanciato la carriera cinematografica della lottatricedi arti marziali miste Gina Carano. Si dice che Steven Soderbergh l'abbia vista in TV durante un combattimento e da quel momento in poi abbia deciso che dovesse diventare la protagonista di un film d'azione in cui spacca la faccia a chiunque. Tutti uomini. La recitazione dell'attrice è senza dubbio grezza e quel furbone di Soderbergh le costruisce il film intorno, tra l'altro con un cast di comprimari niente male: Channing Tatum, Michael Fassbender, Ewan McGregor, Antonio Banderas, Bill Paxton e Michael Douglas. Lei che prendeva a calci e pugni le avversarie sul ring, sembra che lo faccia veramente anche nel film.

Knockout è visibile a noleggio su iTunes, Google Play.

Helen Mirren in RED (2011)

Non è la protagonista, ciononostante bisogna ammettere che sembri quasi più credibile dei suo collega Bruce Willis che il mestiere dell'action hero lo fa da tanto tempo. Helen Mirren è un temibile ex spia russa in pensione (il titolo RED è l'acronimo di Retired Extremely Dangerous) che, insieme agli altri pensionati John Malkovich e Morgan Freeman, accetta di aiutare l'ex collega Willis a uscire da una situazione complicata. Azione e ironia sono gli ingredienti che hanno trasformato in un successo di pubblico questo film. Dame Helen Mirren con pesanti armi da fuoco in mano si diverte e il suo divertimento è anche il nostro. Il sequel RED 2 arriva due anni più tardi.

Red è visibile in streaming su Netflix, Premium Play.



Ingrid Bergman in Notorious - L'amante perduta (1946)

Andiamo indietro di oltre 70 anni per ricordare quella che forse è stata la spia più famosa della storia del cinema per molto tempo. Il governo americano recluta la figlia di una spia nazista, per infiltrarla come agente sotto copertura in un gruppo di uomini d'affari tedeschi a Rio de Janeiro. Tra questi c'è una sua ex fiamma che complica la sua raccolta di informazioni e intanto cresce in lei un sentimento verso il suo contatto americano, l'agente interpretato da Cary Grant. Inutile dire quanto sia carismatica Ingrid Bergman in questo capolavoro di Alfred HItchcock. La trama è pressoché la stessa di Mission: Impossible 2.

Notorious - L'amante perduta non è presente sulle piattaforme online che operano in Italia.