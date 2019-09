Jennifer Kent dopo Babadook e The Nightingale dirige Alice+Freda Forever per gli Amazon Studios

News Cinema

Il nuovo thriller, ancora in costume, si basa su una storia vera ambientata nel 1892.

S'intitolerà Alice+Freda Forever il nuovo film dell'australiana Jennifer Kent, che nel 2014 ha debuttato alla regia con l'apprezzato horror Babadook, al quale ha fatto seguito nel 2018 The Nightingale (in concorso l'anno scorso a Venezia), accolto con molto meno calore e tuttora inedito in Italia. L'autrice sembra tuttavia ancora legata alla produzione in costume: se The Nightingale era ambientato nel 1825, anche Alice+Freda Forever, basato su una storia vera raccontata in un libro da Alexis Coe, si sposta nel 1892, raccontando l'amore omosessuale di due ragazze adolescenti, destinato a sfociare in una tragedia. A Memphis la passione tra Alice e Freda viene rivelata quando le lettere tra le due vengono scoperte: la diciannovenne Alice Mitchell, che era pronta a farsi passare per uomo pur di sposare Freda, non accetta la rassegnazione della partner e l'uccide.

Il film sarà prodotto dagli Amazon Studios, alla loro prima collaborazione con la Kent: se non altro il canale diretto con Amazon Prime Video dovrebbe consentirci di recuperare agevolmente il film, se come nel caso di The Nightingale mancasse una distribuzione nostrana.