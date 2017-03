Jennifer Aniston nella teen comedy Dumplin'

A fare dei ruoli drammatici ci ha provato, Jennifer Aniston, e secondo noi se l'è cavata anche piuttosto bene. Ma la fama dell'attrice resta legata a commedie più o meno sguaiate, e forse le mancava ancora soltanto la teen comedy. Adesso anche questa sta per entrare nel suo curriculum grazie al film indipendente Dumplin', che sarà diretto da Anne Fletcher.

Nel 2015 i diritti del romanzo di Julie Murphy dal quale verrà tratto il film, vennero acquistati dalla Disney, che decise però di non realizzarlo. La storia, ambientata in Texas, è quella di un'adolescente decisamente cicciottella, Willowdean, che la madre, ex reginetta di bellezza (questo il ruolo di Aniston) chiama appunto Dumplin' (per Dumpling, fagottino). Quando inizia a lavorare in un fast food, la ragazza incontra un ex atleta che le piace e che sembra ricambiare i suoi sentimenti. E, nel momento in cui le sue insicurezze riaffiorano, per superarle decide di affrontare la cosa che le fa più paura, iscrivendosi a un particolare concorso di bellezza.

L'adattamento è stato scritto da Kristin Hahn. La regista è specializzata in commedie, e ne ha all'attivo parecchie, tra cui Ricatto d'amore, In viaggio con mamma e la più recente Fuga in tacchi a spillo.