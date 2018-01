Jeffrey Wright sarà Obie ne Il cardellino

Il talento di Jeffrey Wright - esploso nel 1996 come protagonista di Basquiat e confermatosi negli anni al cinema e in tv con ruoli in serie come Boardwalk Empire e Westworld - è indiscutibile e si accompagna alla sua capacità di scegliere progetti di qualità. Ci fa dunque piacere sapere che con ogni probabilità sarà lui il mr. Obie di The Goldfinch, adattamento cinematografico del fluviale romanzo cult e premio Pulitzer 2014 di Donna Tartt, "Il cardellino".

Come sanno tutti coloro - e anche in Italia non sono pochi - che hanno letto il romanzo, Obie è il restauratore socio di Welly Blackwell, personaggio che "consegna" nel museo devastato dell'attentato il quadro del titolo al giovane protagonista Theodore Decker, nonché tutore di Pippa, amore impossibile di Theo, che diventa per lui mentore e figura di riferimento.

Protagonista del film è Ansel Elgort, Aneurin Barnard ha il ruolo di Boris e Sarah Paulson quello di Xandra. Diretto da John Crowley, The Goldfinch avrà il compito non semplice di replicare il successo di un libro affascinante.