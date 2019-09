Jeffrey Dean Morgan torna al cinema con l'horror Shrine

News Cinema

Alla produzione la Screen Gems e la Ghost House di Sam Raimi.

Uno dei caratteristi più simpatici e apprezzati dell’odierno panorama internazionale, Jeffrey Dean Morgan, tornerà al cinema da protagonista con un horror intitolato Shrine. La storia vede un giornalista che ha disperatamente bisogno di uno scoop recarsi in una piccola città del New England dove apparentemente stanno avvenendo piccoli eventi soprannaturali, spiegati dagli abitanti del luogo come miracoli. Quando però l’uomo inizia a indagare, scopre che dietro tali avvenimenti si cela qualcosa di oscuro e maligno…

A produrre Shrine per la Screen Gems sarà la Ghost House di Sam Raimi, società che con Jeffrey Dean Morgan ha già lavorato ai tempi dell’altro horror The Possession. A scrivere e dirigere questo nuovo progetto darà invece l’esordiente Evan Spiliotopoulos, sceneggiatore della versione in live-action de La bella e la bestia.

Molto attivo fin dagli anni ’90 sia al cinema che in televisione, Jeffrey Dean Morgan in carriera ha partecipato a film come il cult-movie Watchmen di Zack Snyder e Motel Woodstock di Ang Lee. Sul piccolo schermo ha invece recitato in show famosissimi come Grey’s Anatomy, Supernatural e soprattutto The Walking Dead. Prossimamente lo vedremo anche nel dramma-mistery The Postcard Killings, diretto da Danis Tanovic.