Jeffrey Dean Morgan dà la caccia al serial killer che ha ucciso sua figlia nel trailer di The Postcard Killings

Il popolare Negan di The Walking Dead nel thriller tratto da Cartoline di morte di James Patterson e Liza Marklund.

Uscirà in America il 13 marzo (non sappiamo ancora quando da noi) il thriller con Jeffrey Dean Morgan e Famke Janssen The Postcard Killings, adattamento del romanzo di James Patterson e Liza Marklund "Cartoline di morte", di cui vi mostriamo il trailer.

Nel film, il Negan di The Walking Dead è il detective newyorkese Jacob Kanon, il cui mondo viene distrutto quando scopre che sua figlia e suo genero sono stati brutalmente uccisi a Londra. Quando si reca sul posto per scoprire il responsabile, scopre in tutta Europa una catena di omicidi simili, ognuno dei quali è ispirato a un'opera d'arte e accompagnato da una cartolina inviata a un giornalista locale. Lottando contro il tempo, la burocrazia e il suo dolore, Jacob farà il possibile per mettere fine agli omicidi e ottenere giustizia per la figlia.

La regia è del regista bosniaco Danis Tanović, autore di No Man's Land, Oscar per il miglior film straniero nel 2002. Nel cast ci sono anche Cush Jumbo, Joachim Król, Steven Mackintosh e Denis O’Hare.