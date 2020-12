Jeff Bridges, una leggenda del cinema da celebrare con i suoi migliori film in streaming

News Cinema

L'attore premio Oscar compie oggi 71 anni e noi gli dedichiamo i suoi migliori cinque lungometraggi in streaming.

Se c’è una sta che ha attraversato il cinema americano dagli anni ‘70 a oggi con libertà iconoclasta e voglia di divertirsi, questi è il grande Jeff Bridges. Si è confrontato con ogni genere, ha lavorato con quasi tutti i più grandi autori contemporanei, ci ha regalato personaggi entrati di diritto nella storia della Settima Arte. Su tutto, ovviamente, “Drugo” Lebowski, nato dalla sua collaborazione con i “fratelli terribili” Joel e Ethan Coen. Candidato per ben sette volte all'Oscar, Bridges ha trionfato grazie al dramma di Scott Cooper Crazy Heart. Di nomination e statuette a nostro avviso ne avrebbe meritate molte altre, vista la varietà impressionante di toni e sfumature che ha saputo imprimere a molti dei suoi personaggi lungo una carriera davvero straordinaria. Non è stato davvero facile scegliere i cinque film in streaming per celebrarlo all'interno di una filmografia così preziosa: abbiamo optato per alcuni titoli non scontati, così magari vi verrà la voglia di riscoprirli e apprezzare ancora una volta la grandezza di Jeff Bridges. Buona lettura.

Dieci capolavori in streaming interpretati dal grande Jeff Bridges

Starman

Tucker, un uomo e il suo sogno

La leggenda del Re Pescatore

Il grande Lebowski

Il Grinta

Starman (1984)

Starman: Il trailer del film di John Carpenter

Il maestro della fantascienza e dell'horror John Carpenter sceglie di portare sul grande schermo una favola edificante su un alieno che arriva sulla Terra e trova l’amore. Jeff Bridges è praticamente perfetto nella sua interpretazione stilizzata e costantemente diretta alla sottrazione. Starman è uno dei film più sorprendenti del cineasta, spiazza per la sua classicità e offre al pubblico un messaggio ecologista oggi quanto mai fondamentale. Prima nomination come attore protagonista per il grande Jeff. Con un film di fantascienza non è mai stato facile ottenerne...Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play.

Tucker, un uomo e il suo sogno (1988)

Molto più di un biopic: in mano a Francis Ford Coppola la storia dell'innovativo costruttore di automobili Preston Tucker diventa una metafora del singolo individuo che con il suo genio si batte contro il sistema economico e socio/politico costantemente intento a mantenere lo status quo. Bridges interpreta il protagonista dandogli carisma ma anche un sapore lievemente triste, combinazione perfetta per raccontare il lato oscuro dell’idea di self-made man a stelle e strisce. Tucker, un uomo e il suo sogno è senza alcun dubbio uno dei film più personali e sentiti dell’autore di Apocalypse Now. A supporto grandi interpreti come Martin Landau e Joan Allen. Una delle perle nascoste degli anni ‘80. Disponibile su TIMVision.

La leggenda del Re Pescatore (1991)

L’American Dream mostrato nella sua versione esplosa (a colpi di fucile), deformata dalla visione disperata eppure vivissima di un ex-deejay di successo e di un senzatetto che ha perso tutto ma ha guadagnato la libertà più importante: quella dell’immaginazione. Dalla mente geniale di Terry Gilliam La leggenda del Re Pescatore è uno dei grandi film degli anni ‘90, in cui Bridges duetta a meraviglia con l’istrione Robin Williams. La coppia forse più efficace di quel decennio in una favola nera umanissima e dolorosa, dove la redenzione può anche rovistando nella spazzatura. La sequenza di ballo alla stazione centrale di New York è pura antologia. Capolavoro assoluto. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes.

Il grande Lebowski (1998)

Il grande Lebowski: Clip dal film dei fratelli Coen

La parabola esistenziale di “Dude” lebowski e dei suoi folli compagni di bowling ha scritto la storia del cinema contemporaneo, grazie a un film libero di indagare le pieghe più stralunate della vita. Un noir che diventa commedia satirica che vuole prendersela comoda, che abbandona la detection per dedicarsi amorevolmente a personaggi stonati, irriverenti, irresistibili. La presentazione del protagonista che compra il latte in vestaglia e ciavattoni e paga con un assegno è leggenda del grande schermo. Il grande Lebowski non è il miglior film dei Coen - a nostro avviso non ci va neppure vicino…- ma rimane comunque una gioia per l’anima. Soprattutto quella vagamente cialtrona...Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video.

Il Grinta (2010)

Il grinta: il trailer italiano del film

Ancora i Coen per un adattamento classico e insieme personalissimo del romanzo western di Charles Portis. Il Grinta è un film che possiede l’epica dei tempi perduti con una visione del mondo contemporanea, leggermente fuori sincrono come del resto molto del cinema degli autori. Bridges interpreta con maestosa presenza scenica il personaggio principale, coadiuvato da Matt Damon, Josh Brolin e una strepitosa Hailee Steinfeld all’esordio sul grande schermo. Uno dei western di maggior successo della storia del cinema americano, candidato a dieci premi Oscar. Film monumentale. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video.

Cos’altro aggiungere sulla grandezza e la fantasia artistica di Jeff Bridges? Augurandogli il meglio per il suo settantunesimo compleanno, gli rivolgiamo una preghiera sentita: per favore Jeff, continua a deliziarci con la tua arte ancora per anni e anni a venire. Ne abbiamo bisogno.