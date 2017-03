Jeff Bridges torna il Drugo per la stella sulla Walk of Fame a John Goodman

Bisognava proprio essere a Hollywood, per la precisione sulla Walk of Fame di Hollywood Boulevard, sabato 11 marzo, nel momento in cui John Goodman riceveva una meritata stella sulla Walk of Fame. Perché? Perché oltre al destinatario del prestigioso riconoscimento era presente il suo amico e collega Jeff Bridges, che per l'occasione si è trasformato nel mitico Drugo, il celeberrimo personaggio interpretato nel film dei fratelli Coen Il grande Lebowski.

Prima di salire sul podio e pronunciare parole di lode per Goodman - che era in splendida forma - Jeff ha tirato fuori da una borsa di cuoio il maglione beige con disegni indossato per quasi tutto il film dal meraviglioso personaggio. Poi, parlando proprio come lui, ha pronunciato un discorso divertente e spassoso che vi riproponiamo nel video qui sotto.

"E' un brav'uomo" - ha detto Jeffrey "Drugo" Lebowski - "è un bravo uomo John Goodman... E' uno di noi, ama stare all'aria aperta e recitare. E' un uomo di spettacolo, che ha calcato i palcoscenici di Los Angeles e New York - e parliamo di Braodway, amici - e ha fatto anche qualche strano piccolo film. E ha vissuto la sua vita, come hanno vissuto la loro vita molti altri uomini delle generazioni precedenti. E' un uomo del suo tempo, un uomo del nostro tempo, ed è diventato una leggenda".

Poi, sempre più in parte, mentre Goodman rideva come un matto, Bridges ha proseguito: "Nella tua saggezza, Signore, hai vissuto attraverso John, proprio come hai fatto attraverso tanti attori brillanti, giovani e in pieno rigoglio che sono venuti prima di lui. Intendo Clark Gable, Gabby Hayes, Roy Rogers - tanto per parlare di western - Groucho Marx, Jim Cagney. Potremmo continuare all'infinito, ma hai capito di cosa parlo. Questi uomini hanno vissuto per ciò che hanno amato, e così hai fatto anche tu, Walter, hai visuto per la recitazione, che ami così tanto, e quindi, Walter Sobchak/John Goodman, nel rispetto di quelle che pensiamo possano essere le tue ultime volontà, abbiamo affidato a questi marciapiedi di Hollywood - nella pancia di questa Hollywood che ami così tanto - una stella, una stella tutta per te, perchè ti amiamo tanto... Che ore sono? E' pomeriggio? Buon pomeriggio, mio dolce principe”.

Chi conosce Il grande Lebowski riconoscerà l'analogia della solenne e comica tirata di Bridges con la scena in cui Walter Sobchak (il personaggio di Goodman) tesse le lodi del personaggio di Steve Bucsemi prima di spargere le sue ceneri.

Vera e propria leggenda del cinema contemporaneo, John Goodman è fra i protagonisti di Kong: Skull Island.