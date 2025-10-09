Jeff Bridges torna Drugo: "Diamoci una c- di calmata", ospite di Jimmy Kimmel
Promuovendo Tron: Ares, il mitico Jeff Bridges ha accettato di tornare per un attimo il Drugo del Grande Lebowski per darci un consiglio ESTREMAMENTE condivisibile negli ultimi mesi: calma. Prendiamola un po' più come viene.
Parliamoci chiaro: questa non è l'epoca del "chill" del Drugo, alias Jeff Bridges nel Grande Lebowski dei fratelli Coen. Se dovessimo rimanere nell'ambito di quei personaggi, gli ultimi mesi sarebbero più materia dello svalvolato paranoide complottista Walter, alias John Goodman. Ricordate? "Con te diventa tutto grottesco!" Forse proprio per questo Jimmy Kimmel, quasi epurato dall'amministrazione Trump, ha chiesto a Bridges in promozione per Tron: Ares di tornare per un attimo quel mitico personaggio... e di esprimere un'opinione sulla tensione generalizzata che viviamo. E il Drugo ci ha consigliato di...
Il momento del Drugo comincia intorno al timecode 10:20.
Diamoci una cazzo di calmata e prendiamola come viene, ci suggerisce il Drugo
Jeff Bridges in questi giorni riprende al cinema il ruolo di Kevin Flynn in Tron: Ares, ma ospite di Jimmy Kimmel, su sollecitazione dello stesso, è tornato per qualche minuto il leggendario (sul serio) Drugo del Grande Lebowski. Contento di ricevere il cardigan regolamentare, ha subito scherzato chiedendo a Jimmy come drink un "Caucasian Man" ("uomo caucasico"), sicuro di non poter dire "White Russian" ("russo bianco") in nuovo contesto di politicamente corretto. Ha rinunciato agli occhiali da sole per guardare il mondo negli occhi e ha consigliato: "Non potremmo tutti darci una cazzo di calmata? Tutto queste guerre, gli scontri, le cancellazioni... Insomma, rilassiamoci gente. Abbassate il volume. Siamo tipo a nove, dovremmo essere a zero, o al massimo zero e mezzo. [...] E l'ICE? Meglio fuori dalle nostre strade e nei nostri drink! [gioco di parole tra "ice", "ghiaccio", e l'Immigration and Customs Enforcement, che sta compiendo sempre più retate sotto l'amministrazione Trump, ndr]. Quest'aggressività non durerà. Quindi prendiamola come viene, ok? Prendiamola come viene tutti insieme, ok? Possiamo farcela! Questa è solo la mia opinione, ma è buona, no?"
Qualche settimana fa lo show di Jimmy Kimmel era stato sospeso dall'ABC / Disney per una battuta del comico sulla questione Charlie Kirk (non esattamente su Kirk, del quale Kimmel aveva peraltro commentato seriamente la morte sui social un paio di giorni prima). La sospensione è avventura su "sollecitazione" governativa. È stato però rimandato in onda a strettissimo giro, dopo le proteste e le campagne di boicottaggio verso la Disney.