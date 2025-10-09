Jeff Bridges torna Drugo: "Diamoci una c- di calmata", ospite di Jimmy Kimmel

News Cinema

Promuovendo Tron: Ares, il mitico Jeff Bridges ha accettato di tornare per un attimo il Drugo del Grande Lebowski per darci un consiglio ESTREMAMENTE condivisibile negli ultimi mesi: calma. Prendiamola un po' più come viene.

Parliamoci chiaro: questa non è l'epoca del "chill" del Drugo, alias Jeff Bridges nel Grande Lebowski dei fratelli Coen. Se dovessimo rimanere nell'ambito di quei personaggi, gli ultimi mesi sarebbero più materia dello svalvolato paranoide complottista Walter, alias John Goodman. Ricordate? "Con te diventa tutto grottesco!" Forse proprio per questo Jimmy Kimmel, quasi epurato dall'amministrazione Trump, ha chiesto a Bridges in promozione per Tron: Ares di tornare per un attimo quel mitico personaggio... e di esprimere un'opinione sulla tensione generalizzata che viviamo. E il Drugo ci ha consigliato di...

Il momento del Drugo comincia intorno al timecode 10:20.





Diamoci una cazzo di calmata e prendiamola come viene, ci suggerisce il Drugo