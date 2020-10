Jeff Bridges, il nostro amatissimo Drugo, annuncia di avere un linfoma

News Cinema

Jeff Bridges su Twitter usando un'espressione del Drugo de Il grande Lebowski, annuncia al mondo la sua malattia.

Per moltissimi appassionati di cinema, il nome di Jeff Bridges è ancora legato all'iconico ruolo del Dude, in Italia Drugo, de Il grande Lebowski, ma l'attore, cantante, attivista e figlio d'arte, con all'attivo 7 candidature all'Oscar e una vittoria per Il Grinta, oltre a numerosi altri riconoscimenti, ha molti motivi per essere amato e rispettato a Hollywood e nel mondo. Proprio poche ora fa, purtroppo, Bridges ha dato a tutti noi motivi di preoccupazione, condividendo su Twitter una brutta notizia che lo riguarda, ovvero che gli è stato diagnosticato un linfoma. E lo ha fatto proprio facendo riferimento al suo personaggio più celebre:

"Come direbbe il Drugo, nuova merda si affaccia all'orizzonte. Mi è stato diagnosticato un linfoma. Anche se è una malattia seria, sono molto fortunato di avere un ottimo team di medici e che la prognosi sia buona".

In un altro tweet, che vedete sempre qua sotto, ha scritto: "Sono profondamente grato alla mia famiglia e ai miei amici per il loro amore e sostegno. Grazie per le vostre preghiere e i vostri auguri. E mentre siete qua, ricordatevi di andare a votare, perché ci riguarda tutti. Con affetto, Jeff".

Non sappiamo cosa aggiungere se non, con tutto il cuore, "forza Jeff, siamo certi che ce la farai!"

As the Dude would say.. New S**T has come to light.



I have been diagnosed with Lymphoma. Although it is a serious disease, I feel fortunate that I have a great team of doctors and the prognosis is good.



I’m starting treatment and will keep you posted on my recovery. — Jeff Bridges (@TheJeffBridges) October 20, 2020