Jazz Noir: arriva nei cinema italiani un film dedicato al grande Chet Baker e alla sua morte

Il titolo completo è Jazz Noir - Indagine sulla misteriosa morte del leggendario Chet, e arriverà nelle sale il 22, 23 e 24 novembre, distribuito da Wanted Cinema.

Chesney Henry Baker, Jr.. Più semplicemente Chet Baker, uno dei più grandi musicisti jazz della storia, autore di brani indimenticabili come "My Funny Valentine", "I Fall in Love Too Easily", "It's Always You" e mille altri ancora, protagonista di una vita sregolata e tormentata, segnata dalla tossicodipendenza.

Vissuto a lungo in Italia, oltre che negli Stati Uniti, Baker morì il 13 maggio del 1988 ad Amsterdam, precipitato dalla finestra del Prins Hendrik Hotel, nel quartiere a luci rosse di Amsterdam. Cosa sia accaduto esattamente non è mai stato chiarito: la versione più accreditata è quella di un tragico incidente, avvenuto in seguito all'assunzione di sostanze stupefancenti, ma né il suicidio né altre ragioni più oscure furono mai davvero escluse. Una targa posta a memoria all'esterno dell'albergo recita: «Il blues pervade tutti noi. Noi abbiamo bisogno del blues, perché quando sei stanco del blues non hai più niente su cui contare».

Jazz Noir - Indagine sulla misteriosa morte del leggendario Chet è il film biografico dedicato a questo grande artista che debutterà nelle sale italiane il 22, 23 e 24 novembre con Wanted Cinema, e che ripercorre gli ultimi giorni e la morte improvvisa di Baker seguendo le indagini del detective della polizia olandese incaricato di indagare su quanto avvenuto.

Il film è diretto dal regista olandese Rolf van Eijk, e vede Steve Wall (attore, ma anche frontman della band The Walls and The Stunning) nei panni di un Chet Baker dalla voce strascicata e la e la camminata incerta, in grado di trasformarsi in un personaggio intenso e carismatico sul palco dii fumosi jazz club.

Jazz Noir ricostruisce attentamente studi di registrazione degli anni ‘80 e recupera tracce originali dalle ultime incisioni di Chet Baker, per un racconto dalle atmosfere noir che indaga il genio e la sregolatezza del grande jazzista, trombettista e cantante.

Questa la trama ufficiale del film:



Amsterdam, 1988. Il detective Lucas è incaricato di indagare sulla misteriosa morte della leggenda del jazz Chet Baker. Ripercorrendo gli ultimi giorni di Baker viene trascinato in un oscuro viaggio musicale in cui incontra Sarah, l'ultima amante, Simon, l'amico silenzioso e Doctor Feelgood, l'ambiguo ammiratore. Mentre si addentra nella mente del famigerato trombettista, Lucas affronta contemporaneamente i propri demoni e le proprie ombre.