Jay Sebring - Cutting to the Truth: il trailer del documentario sulla vittima di Manson

Il documentario Jay Sebring - Cutting the Truth, con interventi di Quentin Tarantino e altri, traccia un profilo del parrucchiere delle star, ucciso della Manson Family assieme alla sua ex, Sharon Tate. L'ha realizzato Anthony DiMaria, nipote di Sebring.

Si avvicina, il 10 agosto, il triste 51esimo anniversario della strage di Bel-Air, in cui furono brutalmente assassinati l'attrice e moglie di Roman Polanski, Sharon Tate, incinta del suo primo figlio, il suo ex Jay Sebring e gli amici Wojciech Frykowski e Abigail Folger, oltre a un ragazzo, Steven Parent, che si trovò per puro caso nel posto sbagliato al momento sbagliato. Per parlare di una di queste vittime illustri, oggi quasi dimenticata, che era tra l'altro suo zio, Anthony DiMaria ha realizzato il documentario di cui vi mostriamo il trailer: Jay Sebring - Cutting To The Truth, che rievoca la figura di un uomo bello e di successo, la cui vita fu brutalmente troncata dalle coltellate sferrate dai membri della Manson Family.

Jay Sebring era noto come il parrucchiere delle star e aveva lanciato i primi saloni di bellezza per uomini che avevano come clienti attori del calibro di Frank Sinatra, Marlon Brando, Bruce Lee e molti altri. Era eterosessuale e di grande successo, tanto che nel 1975 Hal Ashby pare si sia ispirato a lui per il ruolo del parrucchiere donnaiolo di Shampoo, con Warren Beatty. Ma aveva avuto un unico grande amore: Sharon Tate, di cui era ancora innamorato nonostante il matrimonio della sua ex, che l'aveva lasciato proprio per Polanski. Cercò probabilmente di difenderla, quella terribile sera, come dimostrano le ferite sul suo corpo, ma non ci fu niente da fare contro la furia dei ragazzi plagiati da Charles Manson.

Nel documentario, che in America uscirà on demand il 22 settembre, ascoltiamo amici e conoscenti delle vittime, testimonianze d'archivio (da Quincy Jones a Dennis Hopper e Nancy Sinatra) ma anche Quentin Tarantino, che sulla vicenda, a modo suo, ha realizzato il bellissimo C'era una volta... a Hollywood.