Jay & Silent Bob Reboot, arriva il trailer con Kevin Smith e Jason Mewes

News Cinema

Camei di Ben Affleck, Rosario Dawson, Chris Hemsworth e una delirante storia in sapore di Comic-Con.

In concomitanza con la partenza del Comic-Con a San Diego, da buon nerd, Kevin Smith non ha avuto nulla da obiettare alla pubblicazione del trailer di Jay & Silent Bob Reboot, interpretato come al solito da Jason Mewes e da lui stesso nei panni del muto "Zittino", personaggi apparsi per la prima volta in Clerks, poi star in diversi film del regista, tra cui Dogma (1999) e Jay & Silent Bob - Fermate Hollywood (2001).

Come al solito trionfo dei camei (Chris Hemsworth, Ben Affleck, Rosario Dawson) e di volgarità estreme e spiazzanti (micidiale la citazione del Silenzio degli innocenti!), il film presuppone che i due amiconi si rechino a Hollywood per impedire il reboot del lungometraggio già boicottato appunto in Fermate Hollywood. Lì veniva creato un brutto film di supereroi da un fumetto ispirato alle "gesta" dei due tonti, ora qualcuno sta progettando un reboot, e il tasso d'insulto si alza troppo perché Jay e Silent Bob possano tollerarlo. In tutto questo, Jay scopre di essere diventato papà di una biondina tutta pepe, di nome Millennium Falcon (sì, sul serio).

Il film uscirà negli States a ottobre. La difficile lettura dell'umorismo parzialmente traducibile non ha mai reso la saga molto popolare qui in Italia, nonostante i film siano comunque usciti. Vi terremo informati.