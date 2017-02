Jay e Silent Bob contro i reboot: Kevin Smith presenta ai fan la nuova avventura

Stanchi di reboot e remake? Sono stanchi anche Jay e Silent Bob ("Zittino" in italiano), i personaggi che Kevin Smith lanciò in Clerks e sono poi apparsi in svariati altri titoli, come Generazione X e Dogma. Interpretati rispettivamente da Jay Mewes e dallo stesso Smith, i due folli e nerdissimi individui torneranno in Jay and Silent Bob Reboot.

Smith tenta da anni di ripescare storie e personaggi dal suo "View Askewniverse", cioè appartenente ai lungometraggi prodotti dalla sua View Askew. Sventuratamente i diritti di opere come Clerks, Dogma e Generazione X non gli appartengono, come ha spiegato ai fan su Instagram, ma i personaggi di Jay e Silent Bob invece sì, e sono gli unici su cui possa lavorare senza licenza.

Ecco quindi prender vita il copione di Jay and Silent Bob Reboot, al quale sarebbe già molto interessata la Miramax, stando alle parole dell'autore. Nella storia, i due amici partono alla volta di Hollywood allo scopo di sabotare il reboot di Bluntman & Chronic, un film che odiano con tutto il cuore.

Smith ha di recente diretto il similhorror Tusk e il nerdeggiante Yoga Hosers.