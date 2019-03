Jay and Silent Bob Reboot: nel cast anche Shannon Elizabeth e il wrestler Chris Jericho

Un vero ritrovo collettivo in memoria dei vecchi tempi. Il reboot di Jay and Silent Bob somiglia sempre di più a una nostalgica rimpatriata degli attori che hanno lavorato nei film di Kevin Smith. Oltre a Jason Mewes, ci saranno gli interpreti di Zack & Miri - amore a… primo sesso. Non deve quindi stupire che non mancherà anche Shannon Elizabeth, mentre meno attesa è la presenza del wrestler Chris Jericho.

Non sono mancate testimonianze su Instagram, vista la passione per i social di Smith, che ha così commentato il ritorno del personaggio della Elizabeth dall’avventura attraverso il paese Jay and Silent Bob, “Non mi è sembrato un vero sequel fino all’arrivo di Shannon Elizabeth sul set di Jay and Silent Bob Reboot. Ma è come se sia spuntata fuori da una scatola sigillata alla fine di Jay and Silent Bob Strike Back, perché Shannon non è invecchiata per niente! Il tempo ha lasciato i suoi segni sulla mia faccia e su quella di Jay, ma non di Shannon. L’amore della vita di Jay torna per mettere in moto la nostra storia, lo fa direttamente dall’Africa, dove ha vissuto ultimamente lavorando per salvare elefante e rinoceronti con la sua Shannon Elizabeth Foundation. Le siamo particolarmente grati per aver deciso di venire da così lontano, lasciando per un minuto un così nobile lavoro per fare delle sciocche merdate con i vecchi amici”.