Javier Bardem protagonista del nuovo film di Rodrigo Sorogoyen!

Si intitola El Ser Querido il nuovo film del talentuoso regista spagnolo Rodrigo Sorogoyen, di cui sarà protagonista Javier Bardem.

Se, come noi, siete ammiratori del talento del regista spagnolo Rodrigo Sorogoyen e dell'attore Javier Bardem, vi faà indubbiamente piacere che i due lavoreranno insieme nel nuovo film del primo, che si intitola El Ser Querido e che le riprese della pellicola, successiva al bellissimo As Bestas, inizieranno a gennaio 2025. Si tratta del ritorno al cinema per l'eclettico Sorogoyen, che nel frattempo ha anche presentato al festival di Venezia la sua nuova serie tv, Los años nuevos.

El Ser Querido: cast e trama

El Ser Querido (L'amato) vedrà al fianco di Bardem Vicky Luengo, che con Sorogoyen ha già lavorato nella serie Antidisturbios. Dal poco che si sa per ora in merito al progetto, l'attore interpreterà un celebre regista e il rapporto di questi con la figlia, che tenta faticosamente a carriera di attrice. Entrambi condividono un passato difficile di cui non vogliono parlare, finché dopo anni di distanza il destino non li mette insieme su un set cinematografico. A dare la notizia del suoi coinvolgimento è stato Javier Bardem durante una conferenza stampa al festival di San Sebastian, dove ha ricevuto un premio alla carriera.