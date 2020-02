Javier Bardem e Elle Fanning nel trailer di The Roads Not Taken

News Cinema

Diretto da Sally Potter, il film sarà presentato in concorso al Festival di Berlino 2020.

Tra i film che verranno presentati in concorso al Festival di Berlino 2020, che si aprirà il prossimo 20 febbraio, ci sarà anche The Roads Not Taken, nuovo film diretto dalla Sally Potter di Orlando, Lezioni di tango e The Party, e interpretato da Javier Bardem e Elle Fanning. Del film che concorre quindi all'Orso d'oro che verrà assegnato dalla giuria presieduta da Jeremy Irons, e di cui fa parte anche Luca Marinelli, è stato diffuso un primo trailer.

In The Roads Not Taken si racconta il rapporto tra un padre e una figlia: il primo apparentemente malato di mente, ma in realtà intento a navigare tra visioni e memorie di quelle che potrebbero essere state le vite alternative che avrebbe potuto vivere facendo scelte differenti; la seconda impegnata nel cercare di comprendere il suo enigmatico comporamento, e di fare i conti con la sua stessa vita e il suo futuro.

Questo è il trailer di The Roads Not Taken:





Nel cast di questo nuovo film scritto e diretto da Sally Potter, oltre ai due protagonisti, ci sono anche Branka Katic, Milena Tscharntke, Laura Linney e Salma Hayek. Dopo la prima mondiale alla Berlinale, The Roads Not Taken debutterà nelle sale americane il 13 marzo.