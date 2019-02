Javier Bardem avrà il ruolo di Stilgar nel nuovo Dune

Anche il sempre bravo Javier Bardem, visto di recente al fianco della sua adorata Penelope Cruz in Tutti lo sanno di Asghar Farhadi, è in trattative per unirsi al cast di Dune. Del dittico di Denis Villeneuve dedicato al romanzo di Frank Herbert si parla molto in questi ultimi giorni e fra i suoi possibili nuovi interpreti ci sono Oscar Isaac nel panni di Leto Atreides e Zendaya in quelli di Chani. Quanto al ruolo che andrebbe in sorte all'attore spagnolo, si tratta di Stilgar, un capo Fremen che aiuta Paul Atreides e sua madre Lady Jessica in seguito all'attacco degli Harkonnen e dei Sardaukar. Al personaggio di Timothée Chalamet, Stilgar insegna tutti i segreti per sopravvivere nel deserto diventando per lui, se non un padre, uno zio, o semplicemente un amico più grande.

Le riprese del nuovo Dune, che si spera avrà più fortuna dell'adattamento targato David Lynch, dovrebbero cominciare a breve, per una probabile uscita in sala nel 2020. Tra i produttori ci sono Brian Herbert (figlio di Frank) e l'autore di fantascienza Kevin J. Anderson, che hanno rinverdito la saga di Dune. Se la doppietta del regista franco-canadese dovesse rivelarsi un successo, non è quindi da escludere la nascita di una vera e propria saga, vista l'immensa quantità di materiale.

A scrivere la sceneggiatura di quella che si annuncia senza dubbio come un'opera ambiziosa sono stati, insieme a Villeneuve, Jon Spaiths ed Eric Roth. Se al primo dobbiamo Prometheus e Doctor Strange, il secondo ha firmato il copione di Insider - Dietro la verità, Il curioso caso di Benjamin Button e A Star Is Born.

Ricordiamo che nel cast di Dune ci sono anche Charlotte Rampling, Rebecca Ferguson, Dave Bautista e Stellan Skarsgård.