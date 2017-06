Jaume Collet-Serra dirigerà Waco, scritto dal premio Oscar Mark Boal

Il regista spagnolo Jaume Collet-Serra (Run All Night, The Shallows) dirigerà per Annapurna PictureS un film intitolato Waco, basato su una sceneggiatura del premio Oscar Mark Boal (The Hurt Locker, Zero Dark Thirty) e Mark Haimes.

Il film sarà basato su una storia vera, quella dello stallo che nel 1993 si produsse tra le foRze dell'ordine e la setta dei Davidiani che aveva come leader David Koresh. Un raid della ATF non riuscitò creò lo stallo nella cittadina di Waco, il quale durò ben 51 giorni. Alla fine morirono ben 86 persone nella tragedia che seguì, molti dei quali aderenti alla setta. Il rogo della sede dei Davidiani è ancora impresso nella memoria degli Stati Uniti. Il film raconterà sia lo sviluppo del culto che la storia della task froce del governo predisposta a sgominarlo.

"Waco fu un punto di svolta nella storia delle battaglia tra l'FBI e l'estrema destra americana - ha dichiarato Mark Boal - Si tratta di uno scontro tra una fazione militante, il Secondo Emendamento e il diritto di libertà di religione. Molti dissero che quel culto non infastidiva nessuno. Il film racconta cosa l'FBI e il Dipartimento di Giustizia percepirono come una minaccia, e come l'FBI arrivò e lo spazzò via."

Lo sceneggiatore ha poi parlato del regista Collet-Serra: "Jaume è un cineasta che ha provato di avere una connessione forte con il grande pubblico. I suoi lavori mostrano anche un alto livello di ambizione artistica, e questa è l'opportunità per combinare questi due elementi raccontando una storia che inizia in una piccola cittadina del Texas e finisce con il coinvolgere i livelli più alti del Governo."

Ricordiamo che il prossimo film al cinema di Jaume Collet-Serra sarà The Commuter con il fido Liam Neeson e Vera Farmiga.