Alla regia troveremo il Patrick Hughes di Come ti ammazzo il bodyguard.

La Sony Pictures ha ufficialmente messo in produzione una commedia d’azione che si intitolerà The Man From Toronto e verrà diretta dallo specialista Patrick Hughes, autore del successo Come ti ammazzo il bodyguard con Ryan Reynolds e Samuel L. Jackson. La sceneggiatura è stata scritta da Robbie Fox, autore del copione di Playing for Keeps del “nostro” Gabriele Muccino.

La cosa più interessante del nuovo progetto è senza dubbio la coppia di protagonisti, che sarà composta da Kevin Hart e Jason Statham. Le due star del genere interpreteranno rispettivamente un newyorkese con un sacco di problemi e il più pericoloso assassino al mondo. Il problema tra i due nasce quando vengono scambiati l’uno per l’altro a causa di un errore di Airbnb. A questo punto i due dovranno per forza di cose fare coppia per portare a termine una missione e possibilmente salvare la pelle, senza pestarsi troppo i piedi. Sia Hart che Statham sono due icone della commedia d’azione contemporanea: il primo è reduce dall’enorme successo di Jumanji: The Next Level, mentre l’altro ha piazzato l’hit Hobbs & Shaw. Guarda caso in entrambi i film il co-protagonista era Dwayne Johnson.

Tra i prossimi progetti di Jason Statham c’è l’action di Guy Ritche intitolato Cash Truck, dove reciterà con Holt McCallany (Mindhunters). Per Kevin Hart invece il futuro riserva il dramma Fatherhood diretto da Paul Weitz. Intanto sappiamo che The Man From Toronto uscirà nelle sale americane il prossimo 20 novembre.