Jason Statham e Guy Ritchie di nuovo insieme per Five Eyes

Per la quinta volta Jason Statham viene scritturato da Guy Ritchie, per un nuovo spy thriller intitolato Five Eyes.

Fa piacere assistere al ricrearsi di una vecchia e solida collaborazione. Jason Statham deve la sua carriera a Guy Ritchie, che lo fece debuttare in Lock & Stock - Pazzi scatenati e l'ha poi voluto in Snatch, Revolver (nella foto, coi capelli) e nel recente e ancora inedito Cash Truck. Adesso lo dirigerà per la quinta volta per lo spy thriller Five Eyes, che realizzerà per Miramax e STXfilms.

Nel film, Statham sarà un agente reclutato da un'associazione mondiale di controspionaggio per cercare di sventare la vendita di una nuova arma letale, che minaccia di sovvertire l'ordine del pianeta. Affiancato contro i suoi desideri da un esperto in high-tech della CIA, parte per una missione in giro per il mondo per infiltrarsi nella cerchia di un trafficante d'armi miliardario.

Le riprese di Five Eyes - scritto dagli autori del copione di Cash Truck, Ivan Atkinson e Marn Davies - inizieranno a ottobre in Europa. Nel frattempo Ritchie dopo Aladdin ha realizzato anche The Gentlemen, di cui al momento si sono perse le tracce.