Jason Momoa sarà il pupazzo di neve Frosty in una versione live action di Frosty The Snowman

Jason Momoa, prossimamente in Dune, sarà la voce del pupazzo di neve Frosty in un film con attori in carne ed ossa intitolato Frosty The Snowman.

Nel futuro di Jason Momoa non c'è solamente Dune di Denis Villeneuve, in cui interpreta il ruolo di Duncan Idaho, ex orfano tiranneggiato e trattato come animale da divertimento dagli Harkonnen che viene amorevolmente accolto dagli Atreides. No, prossimamente, il protagonista di Aquaman sarà un personaggio adorato dai bambini americani: Frosty The Snowman.

Meno popolare in Italia, Frosty è un pupazzo di neve che, grazie a un cappello prodigioso, improvvisamente prende vita e si mette a ballare e a correre. Momoa gli presterà la voce in un film in live-action targato Warner Bros. e intitolato Frosty The Snowman. L'attore sarà anche produttore, mentre la sceneggiatura è di David Berenbaum, che ha scritto il copione di Elf e La casa dei fantasmi.

La storia di Frosty the Snowman è stata raccontata in una celebre canzone, sempre intitolata "Frosty The Snowman", scritta da Steve Nelson e da Jack Rollins e incisa nel 1950 da Gene Autry e The Cass County Boys. Il brano ha ispirato, fra gli altri, l'omonimo cortometraggio del 1969 destinato alla tv.

Frosty The Snowman è attualmente in fase di progettazione, quindi non è possibile ipotizzare una data d'uscita. Nulla si sa, inoltre, su un eventuale regista e sul restante cast. Se Jason Momoa farà solo parlare l'allegro Frosty, immaginiamo che il pupazzo di neve verrà realizzato al computer. Sarebbe bello se, oltre a esibirsi in allegri girotondi con il bambini, il personaggio avesse anche un coté horror, cosa che ci sembra poco probabile, visto che il film ha tutta l'aria di un family movie.