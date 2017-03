Jason Momoa sarà il protagonista di Just Cause, adattamento cinematografico dell'omonimo videogioco

In attesa di vederlo in Justice League di Zack Snyder e nello standalone dedicato ad Aquaman di Justin Lin, Jason Momoa ha anche scelto il suo prossimo progetto lontano dai cinecomic della DC. Si tratta dell'adattamento cinematografico del videogioco Just Cause, in cui interpreterà la parte del protagonista Rico Rodriguez. A scrivere la sceneggiatura John Collee, autore dello script del capolavoro di Peter Weir Master and Commander.

Il film sarà diretto da Brad Peyton, che pochi anni fa ha centrato il bel successo commerciale del disaster-movie San Andreas, con Dwayne Johnson e Carla Gugino. Uscito nel 2006, Just Cause è diventato famoso per gli enormi set che vengono puntualmente rasi al suolo durante le scene d'azione. E' abbastanza prevedibile dunque che anche questo si tramuti in nn altro disaster-movie per Peyton...

Il film non riprenderà la storia dal primo capitolo della saga del videogioco bensì dalla più recente uscita, Just Cause 3. La storia è ambientata a Medici, una fantomatica repubblica situata nel Mediterraneo, vessata dalla sete di potere del dittatore Generale Di Ravello. Ecco allora che Rodriguez si reca nel luogo per combattere l'ingiustizia del tiranno. Ovviamente lo farà con il suo arsenale di armi e ordigni, i quali porteranno guerra e distruzione tra le file dei criminali di turno.

Ricordiamo che Peyton ha in programma un altro film tratto da videogioco, Rampage, in cui tornerà a lavorare con Dwayne Johnson.