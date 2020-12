Jason Momoa regala il tridente di Aquaman a un bambino malato

News Cinema

Dopo aver fatto, qualche settimana fa, una videochiamata a Danny Sheehan, un bambino malato di cancro che è un suo fan scatenato, Jason Momoa gli ha inviato una serie di gadget di Aquaman. Ecco la foto.

Ricordate Danny Sheehan, il bambino malato di cancro a cui Jason Momoa aveva fatto una videochiamata postando il video della conversazione su Instagram? Ebbene, sappiate che l'attore è rimasto in contatto con il suo appassionato piccolo fan e, dopo la conversazione di tre settimane fa, gli ha inviato il tridente di Aquaman insieme ad altri gadget. Con il kit, c'era un messaggio commovente: "Non vedo l'ora di cavalcare dei delfini insieme a te, Danny. Con amore, zio Aquaman".

La gioia di Danny, naturalmente, è stata incontenibile, tanto che si è fatto immortalare dalla mamma in una foto che ha poi spedito a Jason. Contento ed emozionato, Momoa ha postato lo scatto su Instagram, scrivendo: "Volevo condividere una fotografia di un ragazzo straordinario di nome Danny Sheehan che sua madre Natalie mi ha mandato oggi. Volevo ringraziare Andy Smith @sideshowcollectibles per aver messo insieme per Danny alcune action figure e giocattoli, e @wbpictures per aver mandato il tridente di Aquaman. Mahalo a tutti i membri della famiglia Sheehan. Aloha J".

L’unica parola del messaggio di Jason Momoa che forse non conoscete è "mahalo", che in hawaiano significa "grazie". L'attore, che in questa circostanza ha dimostrato di essere un supereroe anche nella vita, sarà su nostri schermi nel 2022 in Aquaman 2 e, nel 2021, in Dune di Denis Villeneuve e in Justice League Snyder Cut.

Qui sotto trovate il video con la videochiamata di Momoa a Danny, che l'attore aveva deciso di fare dopo aver scoperto un video in cui il bambino gioiva per aver ricevuto in dono un'action figure di Aquaman.