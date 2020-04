Jason Momoa: in Dune sono il nuovo Han Solo

News Cinema

Parlando del personaggio di Duncan Idaho che interpreta nel dittico di Denis Villeneuve, l'attore ha chiamato in causa il pilota del Millennium Falcon.

Forse sull'onda dell'entusiasmo per il positivo riscontro delle nuove foto dal set di Dune, un componente del numeroso cast si lascia andare a rivelazioni o comunque informazioni sul proprio personaggio. Si tratta di Jason Momoa, che abbiamo imparato ad amare ne Il Trono di Spade, dove interpretava Khal Drogo, e ovviamente nel ruolo di Aquaman, ricoperto in Justice League e in Aquaman.

Nel dittico di Denis Villeneuve che porta al cinema il romanzo di Frank Herbert, l'attore è Duncan Idaho, ex orfano tiranneggiato e trattato come animale da divertimento dagli Harkonnen che viene amorevolmente accolto dagli Atreides e che più tardi salva Paul Atreides dagli Harkonnen, diventando il Maestro di Spada del giovane. Nel libro di partenza Duncan Idaho è un personaggio secondario, mentre nel film Dune sembra aver acquistato una grande importanza.

Parlando di lui durante una puntata della trasmissione televisiva The Ellen Degeneres Show, Momoa ha sottolineato proprio il notevole peso di Duncan nella vicenda narrata e ha spiegato: "Non ho mai preso parte a un progetto così importante. Interpreto questo personaggio, Duncan Idaho, che è una specie di maestro di spada che è stato il braccio destro del duca Leto, che è interpretato da Oscar Isaac. Sono il primo a essere mandato sul pianeta Dune, dove incontro il personaggio interpretato da Javier Bardem. Ancora non riesco a credere di avere una scena con Javier Bardem! E’ un film monumentale, nel quale sono un piccolo… diciamo che sono l'Han Solo del gruppo, un ruvido guerriero che protegge Timothée Chalamet e serve Oscar Isaac".

Dobbiamo pensare che il nuovo Dune ricorderà dunque la saga di Guerre Stellari, in particolare la vecchia trilogia? Può darsi, visto che George Lucas, a suo tempo, fu certamente influenzato dall'opera di Herbert. Potremo rispondere esattamente a questa domanda solo il 18 dicembre, quando la nuova meraviglia del regista di Blade Runner 2049 arriverà in sala. L'uscita potrebbe essere posticipata a causa del Coronavirus, ma al momento è un'eventualità che preferiamo non prendere in considerazione.