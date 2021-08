Jason Momoa e Dave Bautista stanno pensando a un buddy cop movie alla Arma Letale

La settimana scorsa, Dave Bautista aveva scritto su Twitter che lui e Jason Momoa avrebbero dovuto interpretare insieme un buddy movie poliziesco sul genere di Arma letale. Sembrava una battuta, ma intervistato al The Late Late Show di James Corden, l'interprete di Aquaman ha rivelato che all'inizio di questa settimana Bautista lo ha cercato per discutere di questo progetto. Non solo, ma ha anche confermato che al momento stanno cercando di sviluppare il film, che sarebbe ambientato alle Hawaii.

A noi sembra un'eccellente idea e ci piacerebbe vedere rilanciato un genere di film in voga negli anni Ottanta con questi due simpatici e carismatici protagonisti. Bautista da un po' flirta con il giallo, thriller e poliziesco, visto che è già apparso in Stuber e in My Spy, e lo vedremo anche in Knives Out 2.

Just going to throw this out into the atmosphere and see what happens. Here we go… Me and Momoa in a Lethal Weapon type buddy cop movie directed by David Leitch. Ok! There it is. Now we wait.😬