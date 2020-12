Jason Bourne: Paul Greengrass dice addio alla saga, ma non è convinto

News Cinema

Paul Greengrass ha parlato della serie di film con Matt Damon su Jason Bourne che per lui è finita. Ma siamo proprio sicuri che non ci sarà un nuovo capitolo?

Sono passati quattro anni dall'ultimo film della saga di Jason Bourne, che si intitolava semplicemente Jason Bourne ed era diretto da Paul Greengrass. Se vi state chiedendo se la serie proseguirà e se il regista inglese ci regalerà un altro film con protagonista Matt Damon e caratterizzato da prodigiose sequenze di inseguimenti nei quattro angoli del mondo, sappiate che la risposta, almeno per ora, è no. Lo stesso Greengrass, che ha legato il suo nome al franchise nel 2004 dirigendo The Bourne Supremacy, ha dichiarato che l'esperienza per il momento è conclusa.

Durante un incontro con la stampa per la promozione del western con Tom Hanks Notizie dal mondo, il regista ha detto questa parole a un giornalista che gli domandava se avesse parlato della saga di Jason Bourne con la Universal: "L'argomento non è venuto fuori di recente, quindi non so quali siano i loro piani. Sono certo e spero che faranno altri film con Jason Bourne. Non so se sarò coinvolto, ma in realtà ho fatto la mia parte, non è vero? Cerchiamo di essere onesti. Adoro i film di Bourne e adoro l'attore protagonista, e auguro loro ogni bene. La verità è che sarei il primo della lista, non c'è dubbio".

La dichiarazione di Paul Greengrass non è poi così lapidaria. Inoltre dobbiamo ricordarci che, anche dopo The Bourne Ultimatum, lui e Damon avevano dichiarato di aver chiuso con il personaggio nato dalla Fantasia di Robert Ludlum. Così non è stato e quindi possiamo sperare, se non in un ulteriore sequel, almeno in uno spinoff delle avventure dell'infallibile spia smemorina che per 14 anni ci ha divertito ed emozionato. Senza la regia di Greengrass, però, non sarebbe la stessa cosa.