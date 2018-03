Jason Blum produrrà il thriller the Hunt scritto da Damon Lindelof

La Universal Pictures si è accaparrata il progetto di action/thriller intitolato The Hunt, scritto dalla coppia formata da Damon Lindelof e Nick Cuse, i creatori di serie TV di culto come Lost e The Leftovers, entrambi per la HBO. Per la regia è stato scelto Craig Zobel, il quale ha diretto vari episodi della serie che vedeva protagonisti Justin Theroux e Liv Tyler. Non si conosce ancora la trama ufficiale di The Hunt né chi lo interpreterà.

La stessa Universal ha affidato la produzione a Jason Blum e alla sua Blumhouse. Le due compagnie solo lo scorso anno hanno centrato tre enormi successi di critica e pubblico come Split, Get Out (candidato a quattro premi Oscar e vincitore di quello per la sceneggiatura originale) e Happy Death Day. Il prossimo13 aprile hanno inoltre in uscita negli Stati Uniti il nuovo Truth or Dare.

Tra le esperienze cinematografiche di Damon Lindelof come sceneggiatore troviamo World War Z, Prometheus e Cowboys & Aliens. Come produttore Jason Blum, nuovo "Re Mida" dell'horror a basso budget ma di alta qualità, ha ottenuto due candidature all'Oscar: quella per il già citato Get Out e tre anni fa per Whiplash, film d'esordio di un talento chiamato Damien Chazelle...