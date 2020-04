Jason Bateman rinuncia al remake di Clue:"Ci sono progetti per le cui dimensioni non sono ancora pronto"

News Cinema

L'attore e regista ha dovuto abbandonare a causa dell'impegno con la serie Ozark.

Jason Bateman ha abbandonato l’idea di partecipare al remake del cult-movie Signori, il delitto è servito – in originale Clue – di cui avrebbe dovuto essere regista e co-protagonista insieme a Ryan Reynolds. Il cineasta ha spiegato la sua decisione in maniera piuttosto articolata: “Clue è un progetto che sono stato molto vicino a cominciare, ma alla fine si è dimostrato qualcosa le cui dimensioni richiedono molto più tempo di quello che la pausa dalla produzione di Ozark mi concedeva. Avrebbe richiesto un eccessivo ritardo della terza stagione. Così sfortunatamente mi sono dovuto ritirare, ma se è ancora possibile quando finiremo di girare Ozark vorrei davvero farlo. Ma chi lo sa, potrebbero trovare un nuovo regista prima che chiudiamo con la serie. Vedremo. Purtroppo c’è una certa dimensione di film per cui non sono pronto al momento, a causa della quantità di tempo che posso dedicare alla pre-produzione, alle riprese e alla post-produzione.”

A quanto pare adesso per dirigere Clue adesso in prima filaci sarebbe James Dobin (Muppets Most Wanted). La sceneggiatura che adatterà per il grande schermo il famoso gioco della Hasbro sarà scritta da Paul Wernick e Rhett Reese, quelli di Deadpool. Ryan Reynolds è ancora a bordo del progetto.

Oltre Ozark tra le regie più importanti di Jason Bateman c’è quella della serie HBO The Outsider, mentre per il cinema ha diretto Bad Words e La famiglia Fang. Prossimamente dovrebbe sedersi dietro la macchina da presa anche per l’horror Shut In.