Jason Bateman dirigerà il remake di Clue, dove reciterà con Ryan Reynolds

News Cinema

Dal gioco da tavola della Hasbro è stato tratto a metà anni '80 Signori, il delitto è servito.

Freschissimo dell’Emmy appena vinto per la regia di Ozark, Jason Bateman dovrebbe tornare dietro la macchina da presa per dirigere un nuovo adattamento di Clue, ispirato dal celebre gioco da tavola della Hasbro. Ricordiamo che già nel 1985 venne girato Signori, il delitto è servito, piccolo cult-movie diretto da Jonathan Lynn e interpretato tra gli altri da Tim Curry, Eileen Brennan e Madeline Kahn.

In questo che potremmo a tutti gli effetti considerare un remake Bateman reciterà anche insieme a Ryan Reynolds, collega con cui ha già realizzato la commedia Cambio vita, in cui i due personaggi protagonisti si scambiavano i corpi. In realtà i due avevano girato anche Smokin’ Aces di Joe Carnahan, ma non avevano alcuna scena insieme.

Sarà Ryan Reynolds a produrre la nuova versione di Clue per la 20th Century Fox, major con cui ha realizzato ben sette film a partire dal 2013 e per cui sta girando Free Guy, commedia action che dovrebbe mescolare realtà e finzione da videogame. Al momento invece Jason Bateman sta lavorando, sempre come regista e attore, all’attesissima miniserie The Outsider, che sarà tratta dal romanzo di Stephen King e prodotta dalla HBO. Tra le regie cinematografiche di Bateman vogliamo ricordare il caustico e riuscito La famiglia Fang, dove recitava con Nicole Kidman e Kathryn Hahn.