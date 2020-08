Jason Bateman dirige Superworld, storia dell'unico non supereroe in un mondo di supereroi

News Cinema

Jason Bateman torna a collaborare con lo sceneggiatore Mark Perez dopo Game Night per la commedia d'azione Superworld, che parla di supereroi del futuro.

E’ inarrestabile in questo periodo Jason Bateman, più come regista che come attore, visto che ha deciso di dirigere un altro film, unendo nuovamente le forze con Mark Perez, suo collaboratore (in veste di sceneggiatore) per la black comedy Game Night - Indovina chi muore stasera?. Il nuovo progetto, intitolato Superworld, racconta una storia buffa e bizzarra: la vicenda dell'unico non supereroe che, in un futuro dove tutti hanno dei superpoteri, salva il mondo proprio grazie alla sua normalità. L'everyman in questione si chiama Ignatius Lohman e si trova a compiere la sua mirabolante impresa nell'anno 2038. Mentre suo padre è una delle persone più importanti del pianeta, il nostro fa l'operaio e avrà la sua chance di gloria quando deciderà di fermare un ricco uomo d'affari determinato ad averla vinta su chiunque.

La fonte di ispirazione di Superworld, che è targato Warner Bros. e viene descritto come abbastanza vicino a Gli Incredibili, è un audiolibro di Gus Krieger. Mark Perez e Jason Bateman hanno fatto un gran bel lavoro con Game Night e sarebbe bello se il secondo fosse anche il protagonista di questo nuovo film. L'attore al momento ha tante cose a cui pensare, fra cui il film di rapina Here Comes The Flood.