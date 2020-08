Jason Bateman dirige il film di rapina Here Comes the Flood per Netflix

News Cinema

Dopo le serie Ozark e The Outsider, la collaborazione fra Jason Bateman e Netflix continua con Here Comes the Flood, una love story che è anche un film di rapina.

Visto che l'accoppiata Jason Bateman/Netflix funziona, o meglio squadra che vince non si cambia, l'attore-regista e il colosso dello streaming uniranno ancora una volta le forze per un film di rapina intitolato Here Comes the Flood che viene descritto anche come un film di personaggi e una love-story. Bateman ne sarà regista e non è da escludere anche una sua partecipazione al progetto in qualità di interprete. Il copione del film è di Simon Kinberg, a cui dobbiamo la sceneggiatura di blockbuster del calibro di Mr. & Mrs. Smith, Sherlock Holmes e di una serie di film con protagonisti gli X-Men.

Sappiamo da Deadline che diversi registi erano stati presi in considerazione per Here Comes the Flood, ma Jason, che per Netflix ha diretto e interpretato le serie Ozark e The Outsider, l'ha spuntata su tutti.

Per il cinema l'attore ha già diretto due film: Bad Words e La famiglia Fang e di recente ha rinunciato al remake di Signori, il delitto è servito, nel quale avrebbe anche dovuto recitare. Davanti alla macchina da presa non lo vediamo da un bel po’, e cioè dalla commedia nera del 2018 Game Night - Indovina chi muore stasera? Ecco dove vederla in streaming.