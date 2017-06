Jasmine Trinca nel film di Alessio Cremonini sul caso di Stefano Cucchi: sarà la sorella Ilaria

Evidentemente galvanizzata dalla vittoria come miglior attrice della sezione Un Certain Regard al Festival di Cannes, dove era arrivata con l’etichetta di “nuova Anna Magnani” affibiatale dal direttore Thierry Fremaux, Jasmine Trinca ha deciso di aggiungere il suo curriculum il ruolo che ogni attore degno di questo nome, oggi, pare dover interpretare: quello del personaggio realmente esistito.

O, in questo caso, esistente.

Al Festival di Pesaro diretto da Pedro Armocida, che si è chiuso proprio con la proiezione di Fortunata, il film che è valso all’attrice il riconoscimento sulla Croisette, la Trinca ha annunciato che interpreterà il ruolo di Ilaria Cucchi in un film di Alessio Cremonini che si propone di raccontare la storia drammatica e ancora controversa di Stefano Cucchi, il trentenne morto a Roma nel carcere di Regina Coeli il 22 ottobre 2009 durante la custodia cautelare.

Il film verrà prodotto da Cinema 11 di Olivia Musini, e verrà distribuito dalla Lucky Red, che proprio nel corso di una kermesse che si svolgerà stamane a Roma, presenterà il suo listino per la prossima stagione e rivelerà titolo e cast completo del film.

Questa la dichiarazione sul progetto di Jasmine Trinca, così come riportata dall’ANSA: “È stato scritto con la forza sconquassante di una vicenda scandalosa. Io sarò la sorella Ilaria, che tra l'altro ho conosciuto in un memorial dedicato al ragazzo. Di questa misteriosa vicenda trattiamo solo la prima parte, senza scene di violenza. Mettendo in luce come ci sono state tante persone che, pur non essendo dei 'mostri' veri e propri, si sono alla fine comportati come tali. Il film si basa sugli atti processuali, ma non farà vedere il processo. Quella di Cucchi è una vicenda che ha scosso persone e società e questo film potrebbe consegnare questa storia alla consapevolezza del pubblico.”