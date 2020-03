Jared Leto torna dal deserto e scopre solo ora l'emergenza Coronavirus

News Cinema

L'attore e cantante pubblica un post su Instagram di ritorno da un periodo di meditazione.

Mentre il mondo intero è immerso nella paura e nell'isolamento, in conseguenza della maggiore pandemia dei nostri tempi, c'è anche chi ha appena scoperto l'esistenza del coronavirus e i suoi effetti sul pianeta. Jared Leto ha pubblicato su Instagram il post che vedete sotto e che dice:

Wow. 12 giorni fa ho comunciato la meditazione silenziosa nel deserto. Eravamo completamente isolati. Niente telefono, nessun tipo di comunicazione. Non avevamo idea di cosa succedesse fuori del posto in cui eravamo. Ieri sono uscito in un mondo completamente diverso, un mondo cambiato per sempre. Una cosa sconvolgente a dir poco. Sto ricevendo messaggi dai miei amici e parenti in tutto il mondo e mi sto aggiornando su quello che succede. Spero che voi e i vostri cari stiate bene. Mando a tutti energie positive. State a casa. State al sicuro.

In questo caso il vecchio detto "essere fuori dal mondo" si può applicare in senso letterale. A dire il vero due settimane fa la situazione era già grave ma non, effettivamente, come si è evoluta nel periodo in cui Leto, che fa fede alla sua immagine New Age, stava meditando. Visto che nella tragedia generale questa notizia ci ha fatto un po' sorridere, vorremmo riportare anche uno dei primi commenti al post, che fa riferimento peraltro ad accaparramenti reali (e assurdi) accaduti in tutto il mondo: "Immagina soltanto uscire dal mondo per 12 giorni, tornare e non trovare più carta igienica".