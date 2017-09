Jared Leto sul Joker di Leonardo DiCaprio: "Sono un po' confuso"

I giornalisti di On Demand Entertainment hanno chiesto a Jared Leto, a Londra per la promozione del videogioco Destiny 2, un parere sulla notizia-boom della scorsa settimana, cioè uno spin-off dedicato alle origini del Joker con Leonardo DiCaprio. Il buon Jared, interprete del demoniaco villain in Suicide Squad, ha infatti per contratto diritto a interpretarlo ancora nel sequel e in un ventilato spin-off con Harley Quinn. Sapevamo che la notizia di DiCaprio (tutt'altro che confermata) aveva spiazzato anche lui, che avrebbe - secondo le voci - chiesto chiarimenti alla Warner Bros tramite i suoi agenti. Ai microfoni si contiene:





"Sono anch'io un po' confuso come voi. E' un grande personaggio, molto divertente da interpretare. Ma è un grande universo, quando interpreti il Joker sai che non lo possiedi. Hai l'onore di tenere la staffetta per un po', prima di passarla. Ci sono altri film in sviluppo e non vedo l'ora di vedere cosa ne viene fuori".

C'è da dire che due tra gli "altri film in sviluppo" dovrebbero comunque essere interpretati da lui: la leggiamo come una velata minaccia? Che Leto stia pensando di lasciare prima del previsto? Ad ogni modo, rivedremo prossimamente Jared al lavoro in Blade Runner 2049, nelle nostre sale dal 5 ottobre.