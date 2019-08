Jared Leto serial killer in The Little Things con Rami Malek e Denzel Washington

News Cinema

Il thriller è scritto e diretto dal veterano John Lee Hancock.

L'aver perso il Joker a favore di Joaquin Phoenix non preoccupa molto Jared Leto, che ha appena conquistato il ruolo di serial killer nel thriller The Little Things, dove Rami Malek e Denzel Washington sono due poliziotti che indagano su una serie di omicidi, anche se uno dei due forse nasconde qualcosa... Il film sarà scritto e diretto dall'inossidabile John Lee Hancock, indimenticabile sceneggiatore di Un mondo perfetto e regista in proprio con opere come Saving Mr. Banks, The Founder e più di recente The Highway Men su Netflix. Le riprese dovrebbero iniziare in autunno, per un'uscita immaginabile intorno alla seconda metà del 2020.

Leto è impegnato nelle riprese del cinecomic Morbius di Daniel Espinosa, per il ramo Marvel-Sony (uscita prevista nel luglio del 2020). Rivedremo invece prossimamente Malek nel nuovo Bond, mentre Washington ha in cantiere una nuova versione del Macbeth a cura di Joel Coen, da interpretare al fianco di Frances McDormand.