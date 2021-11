Jared Leto: "Per House of Gucci ho sniffato strisce di sugo all'arrabbiata, olio d'oliva mi scorreva nelle vene"

News Cinema

Nelle tante interviste rilasciate da Jared Leto per la promozione di House of Gucci in uscita negli Stati Uniti, l'attore si è lasciato andare a coloriti concetti metaforici.

Siete in fibrillazione per l'arrivo nei nostri cinema di House of Gucci il 16 dicembre? Vi siete annotati che questo è un film da vedere in lingua originale? Negli Stati Uniti è attualmente in programmazione e per promuovere il film di Ridley Scott in questo weekend festivo del Thanksgiving, gli attori Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Jeremy Irons e Jared Leto hanno partecipato ad anteprime, sono stati ospitati nel talk, hanno fatto svariate sessioni di photocall e rilasciato dedine di interviste. A proposito di Jared Leto, che nel film interpreta Paolo Gucci, ci sono da segnalare alcune colorite espressioni che l'attore ha usato per spiegare la sua immedesimazione dell'italianità del personaggio.

Gli attori recitato ovviamente in inglese, in questo allestimento americano di una storia di famiglia tutta italiana. Il loro inglese, però, è arricchito da una cadenza italiana nella parlata, per cui di Lady Gaga si è già detto di tutto, anche che sembra più un inglese con accento russo. Jared Leto è indubbiamente colui che nella recitazione non ha avuto il terrore di andare un po' sopra le righe, anzi. L'eccentricità dell'attore si è sposata con l'eccentricità di Paolo Gucci, una pecora nera per la famiglia. In una recente intervista con i-D magazine, Jared Leto ha dato il meglio di sé per far capire come si sia trasformato in un "italiano".

Dare vita a Paolo è stato come far nascere una palla da bowling dal mio sfintere. Continuo a dire che il mio sedere tremava come due ossi di pollo su quel set. È stata una performance molto fisica. C'è qualcosa nel velluto a coste, credo: quando lo indossi è come se prendessi fuoco.

Ho fatto di tutto. Sniffando strisce di sugo all'arrabbiata a metà delle riprese. Avevo l'olio d'oliva al posto del sangue. Ecco quanto sono andato a fondo. Se mi facessi una biopsia della pelle, verrebbe fuori che è parmigiano. Questa è la mia lettera d'amore all'Italia. C'è stato tanto lavoro e preparazione e sì, avevo un accento italiano e mi sono divertito, l'ho accolto, e ho vissuto in quello spazio il più possibile e il più a lungo possibile. Ho scalato quella grotta creativa e sono uscito attraverso le viscere e gli intestini nell'esofago dell'unico e solo Paolo Gucci.

House of Gucci: trailer italiano e trailer inglese

Qui sotto il trailer di House of Gucci in italiano e più in basso in versione originale.

House of Gucci: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD