Jared Leto esordirà alla regia con 77, una sceneggiatura scritta da James Ellroy

Jared Leto si appresta a passare dietro la macchina da presa con un progetto a dir poco stuzzicante. Si tratta di 77, crime-thriller originale uscito dalla penna di uno dei più grandi scrittori contemporanei, James Ellroy. La storia, ambientata nel 1974, vede protagonisti due poliziotti impegnati nelle indagini sul rapimento di Patty Hearst ma anche decisi a scoprire la verità sull'assassinio di un loro collega. Le loro ricerche li porteranno a smascherare una cospirazione più grande di qualsiasi immaginazione.

La gestazione di 77 dura da più di dieci anni, da quando cioè la Paramount ha assunto Ellroy per scrivere la sceneggiatura originale. Una seconda stesura è stata poi redatta da David Matthews.

Vincitore dell'Oscar per Dallas Buyers Club, Jared Leto recentemente è stato il Joker in Suicide Squad di David Ayer, mentre lo vedremo anche in Blade Runner 2049.

Per quanto riguarda Ellroy, da due dei suoi romanzi è stata tratta la sceneggiatura di L.A. Confindential, premiata nel 1998 con l'Oscar per l'adattamento. Se volte "scoprire" questo grande scrittore di hard-boiled vi consigliamo caldamente romanzi come American Tabloid, Sei pezzi da mille, Il sangue è randagio (compongono una straordinaria trilogia), oppure l'ultimo, magnifico Perfidia. Ah, sì, anche Il grande nulla...