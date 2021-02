Jared Leto e la parrucca non la voglio no

News Cinema

Per interpretare il serial killer di Fino all'ultimo indizio, Jared Leto proprio non ne ha voluto sapere di rinunciare alla sua vera chioma fluente. Vi raccontiamo il perché.

Una delle ragioni per cui aspettiamo con trepidazione il thriller Fino all'ultimo indizio è Jared Leto, da sempre uno dei nostri attori top.

Leto, che per la sua performance nel film ha ottenuto giusto ieri la candidatura al Golden Globe come miglior attore protagonista, è stato felice di interpretare il serial killer Albert Sparma, ma prima di cominciare a girare, ha voluto mettere dei paletti al regista John Lee Hancock e al suo esercito di truccatori e hairstylist. Jared ha infatti rifiutato con ostinazione di indossare una parrucca. Ecco la sua dichiarazione in proposito: "Avevo un naso finto. Avevo denti finti e altre cose finte. Abbiamo provato 30 parrucche diverse e alcune erano talmente ridicole da spaventare chiunque. Così mi sono detto: credo che ci fermeremo prima delle parrucche".

Non è un mistero la passione di Jared Leto per la propria chioma fluente, sfoggiata ad esempio in Blade Runner 2049. E comunque un conto è tagliarsi i capelli e tingerli di verde per diventare il Joker, un altro è stravolgere completamente il proprio aspetto per interpretare un personaggio non certo da fumetto. E Dallas Buyers Club? Il personaggio della donna transgender del film di Jean-Marc Vallée era inventato, d'accordo, ma in quel caso era un ruolo che richiedeva una parrucca, che l'attore non si è tolto nemmeno fuori dal set per restare in parte

Tornando a Fino all'ultimo indizio, va detto che anche Denzel Washington si è dovuto sottoporre a qualche cambiamento per diventare il poliziotto Joe "Deke" Deacon che indaga su un omicidio e si mette sulle tracce del maniaco assassino che gli ha rovinato la vita. L'attore ha fatto una dieta ingrassante per diventare bolso e dimostrare di aver superato la mezza età. Il terzo protagonista del film, Rami Malek, è invece rimasto lo stesso.

Ricordiamo che la momento Jared Leto è davvero sulla cresta dell'onda, avendo legato il proprio nome a una serie di filmoni: Adrift di Darren Aronofsky, Morbius, il terzo film di Tron e naturalmente Justice Laugue Snyder Cut, nel quale sarà di nuovo un Joker di cui, per il momento, abbiamo visto un'immagine sfocata.

