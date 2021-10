Jared Leto a Roma finisce in mezzo a scontri e gas lacrimogeni tra polizia e manifestanti

News Cinema

Jared Leto, che vedremo al cinema il 3 dicembre nel film House of Gucci, passeggiando per Roma è stato sorpreso dalla manifestazione contro il Green Pass di cui ha pubblicato stories sul suo account Instagram.

Jared Leto, che è un grande appassionato di avventure e di sport all'aperto come il free-climbing, si trovava ieri a Roma trascorrendo il pomeriggio presso ScalArtes, un impianto sportivo della capitale dove è possibile fare arrampicate su diverse pareti attrezzate. In serata l'attore si è spostato verso il centro della città insieme al suo amico stilista Alessandro Michele (direttore creativo di Gucci) senza sapere che ci sarebbe stata una manifestazione e, soprattutto, senza immaginare che l'atmosfera si sarebbe surriscaldata. Come stiamo leggendo sui siti delle principali testate giornalistiche, quasi cinque ore di guerriglia urbana hanno tenuto in ostaggio il centro di Roma, in particolare Via del Corso. Iniziato come la consueta manifestazione di chi è contrario al decreto del Governo sul Green Pass, il corteo si è diretto verso Palazzo Chigi e Montecitorio, con le forze dell'ordine impegnate nel creare cordoni per non far avvicinare troppo le persone agli edifici delle istituzioni.

Stando a quanto riportano i giornalisti che erano presenti per documentarne lo svoglimento, alcuni esponenti di estrema destra davano disposizioni ai manifestanti nel tentatico di forzare i blocchi. La polizia in assetto antisommossa ha usato idranti e lacrimogeni che hanno finito per mescolarsi ai fumogeni di alcuni manifestanti, rendendo a momenti l'aria acre. Jared Leto, presumibilmente alloggiato in uno degli hotel del centro, si è trovato in mezzo ai tafferugli e ha documentato con il suo smartphone quanto stesse accadendo. L'attore ha scritto in una delle stories: "Mi sono trovato in mezzo a una protesta in Italia, da quel che ho capito era sugli obblighi del vaccino/green pass, ho respirato gas lacrimogeni e me ne sono tornato in camera".

Qui sotto la Instagram user Claudiadoordie ha catturato e ripubblicato le stories girate da Leto. Poco sotto lo scatto di una ragazza argentina di nome Ludmila Rocha che ha riconosciuto l'attore per strada e gli ha chiesto un selfie, prima che la manifestazione degenerasse. Più in basso Leto al centro sportivo ScalArtes. L'attore sarà al cinema nelle nostre sale dal 3 dicembre 2021 con il film House of Gucci, di cui più in basso potete vedere il trailer.