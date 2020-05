Janelle Monáe nel nuovo trailer originale dell'horror Antebellum

News Cinema

L'attrice e cantante americana, protagonista della seconda stagione della serie Amazon Homecoming, in un horror che parla di schiavitù e viaggi nel tempo. Il film è nel listino della Eagle Pictures e lo vedremo prossimamente.

Avrebbe dovuto debuttare nelle sale italiane il 4 giugno, distribuito dalla Eagle Pictures, un thriller intitolato Antebellum, che vede protagonista la cantante e attrice Janelle Monáe e che è diretto dalla coppia formata da Gerard Bush e Christoper Renz.

Dagli Stati Uniti arrivano notizie che vorrebbero il film debuttare nei cinema americani alla fine dell'estate, e di conseguenza ecco arrivare anche un nuovo trailer originale.

Prodotto dalla QC Entertainment, società americana che ha realizzato anche Scappa! e Noi di Jordan Peele, Antebellum vede la Monáe (che ha debuttato al cinema in Moonlight di Barry Jenkins, e che è protagonista della seconda stagione della serie Amazon Homecoming), nei panni di una scrittrice di nome Veronica Henley, che - stando alla sinossi ufficiale - si ritrova intrappolata in una realtà spaventosa e si trova costretta a tentare di risolvere un mistero assurdo e complesso prima che sia troppo tardi, finendo in qualche modo trasportata dal presente al tempo della schiavitù e dovendo lottare per la sua vita e i suoi diritti oltre che per cercare di tornare dalla sua famiglia.

Non sappiamo al momento quando e dove Eagle Pictures avrà intenzione di mostrare il film al pubblico italiano, ma rimaniamo in fiduciosa attesa di poterlo vedere presto.

Intanto, questo è il nuovo trailer originale di Antebellum: