Jane Fonda accetta lo Stanley Kubrick Award mentre viene arrestata, per la terza volta

News Cinema

Qualcuno ha definito la reazione della pasionaria Jane, a 81 anni, il miglior discorso di ringraziamento di sempre. L'attrice protesta per l'atteggiamento della Casa Bianca sul cambiamento climatico. Anche Ted Danson è stato nuovamente arrestato.

Unica Jane Fonda, la ragazza irriducibile sempre impegnata per la giusta causa, che a 81 anni ha la forza e l'entusiasmo di una ragazzina! L'attrice avrebbe dovuto ritirare venerdì sera al Beverly Hilton Hotel lo Stanley Kubrick Award per l'eccellenza cinematografica, assegnatole dalla sezione dei BAFTA di Los Angeles. Ma non c'era, perché nel pomeriggio era stata arrestata per la terza volta a Washington, mentre protestava contro la politica del governo americano che ignora il cambiamento climatico.

Con le mani tenute insieme da fascette, Jane si è rivolta alle telecamere gridando: "BAFTA, grazie! Grazie! Mi dispiace di non esserci! Sono onoratissima!". Molti hanno definito la sua reazione "il miglior discorso di ringraziamento di sempre".

Assieme a lei, e ad altri attivisti, è stato di nuovo arrestato anche l'attore Ted Danson, che di anni ne ha 71. Gli organizzatori del premio hanno fatto vedere la scena durante la cerimonia e l'hanno diffusa sui social. Lo Stanley Kubrick Award onora quei "leggendari individui il cui lavoro si è impresso con un marchio indelebile autoriale e di genio".

Non finirà qui, perché Jane Fonda, star di Grace and Frankie e al cinema recentemente in Book Club, aveva annunciato all'inizio del mese di essersi trasferita a Washington per quattro mesi per aumentare la consapevolezza di quella che è "una crisi che non riguarda solo noi ma tutto il mondo".