Jane Alexander e Ignazio Oliva si uniscono al cast de Il cinema non si ferma

Anche gli attori Jane Alexander e Ignazio Oliva si uniscono alla già fitta schiera di interpreti del docufilm Il cinema non si ferma, realizzato usando esclusivamente smartphone e webcam in ambienti domestici.

È giunto a metà riprese il progetto Il cinema non si ferma, un film a episodi girato con gli smarphone esclusivamente in ambienti domestici. L'idea è quella di mettere in scena, usando la chiave della commedia, momenti di vita quotidiana ai tempi del Coronavirus: dalla difficoltà di stampare il modulo giusto per l’autocertificazione, alle amicizie che paradossalmente di consolidano a distanza grazie alle videochiamate, alla forzata convivenza di due coniugi che dovrebbero divorziare ma non possono farlo perchè, a causa del virus, i tribunali sono chiusi.

Quattro dei sette episodi previsti sono già stati portati a termine e si lavora a pieno ritmo per la preparazione del quinto e dei seguenti. “Il nostro obiettivo è quello di terminare il film prima della fine di aprile” dichiara il regista Marco Serafini. “Vogliamo dedicare gli ultimi giorni del mese alle operazioni di post-produzione, così da poter essere i primi a presentare un prodotto finito mentre, purtroppo, l’emergenza sarà ancora in atto. Il nostro obiettivo è regalare qualche risata e un’ora di spensieratezza al pubblico che guarderà la nostra commedia, con la consapevolezza che questo progetto ha uno scopo artistico ma soprattutto benefico”.

I proventi derivati della distribuzione de Il cinema non si ferma, infatti, verranno devoluti alla Protezione Civile. Cast, tecnici e

tutte le figure professionali coinvolte nell’iniziativa, hanno deciso di dedicare il proprio tempo e le proprie competenze per un

fine nobile, e per dimostrare che la creatività non si arresta neanche con i set cinematografici chiusi.

Al cast si sono aggiunti Jane Alexander e Ignazio Oliva. All'attrice il progetto Il cinema non si ferma è piaciuto da subito e si è detta "felice di far parte di un’iniziativa che darà un contributo tangibile alla Protezione Civile, e che dimostra come il cinema e la creatività siano vivi e non si fermino nemmeno in periodi di emergenza come quello che stiamo vivendo”.

A Il cinema non si ferma hanno aderito da subito, tra gli altri, Nicolas Vaporidis, Remo Girone, Karin Proia, Paola Lavini, Augusto Zucchi, Kaspar Capparoni. Il progetto nasce da un’idea del produttore Ruggero De Virgiliis ed è prodotto da DeltaDue Media Srl di Daniele Fioretti e Daniele Muscolo, insieme a Coevolutions di Marco Perotti.