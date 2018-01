Jamie Lee Curtis twitta la prima foto dal set di Halloween!

Finalmente ci siamo: Laurie Strode, altrimenti conosciuta come Jamie Lee Curtis (o viceversa), è tornata ad Haddonfield, per affrontare la sua eterna nemesi, Michael Myers. L'attrice ha twittato una foto di inizio lavorazione dal set di Halloween, sequel del primo film di John Carpenter, al fianco del regista David Gordon Green.

Nella didascalia scrive: "Prima inquadratura! Primo giorno! Stesso ciak. Stessa Laurie. David Gordon Green che dirige una sua sceneggiatura. Buon Halloween 2018 a tutti. Ci vediamo il 19 ottobre 2018".

Se questo è lo spirito con cui Jamie Lee Curtis riprende il suo personaggio più iconico, cresce l'attesa di vedere il film, sperando che strada facendo si faccia vedere sul set anche John Carpenter, che del film è consulente, produttore esecutivo e autore delle musiche.

First shot! First day. Same slate. Same Laurie. David Gordon Green directing from his script. Happy Halloween 2018 everyone. See you 10/19/18 @halloweenmovie #HalloweenMovie pic.twitter.com/iSC7NOblEA