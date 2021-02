Jamie Lee Curtis nel cast di Borderlands con Cate Blanchett

News Cinema

L'adattamento cinematografico del videogioco Gearbox mette a segno un bel colpo di casting: la caustica Jamie Lee Curtis non dovrebbe sfigurare in Borderlands, al fianco di Cate Blanchett. Quale ruolo interpreterà?

L'adattamento di Borderlands diretto da Eli Roth per la Lionsgate mette a segno un altro colpo: nel cast entra Jamie Lee Curtis, che va così ad affiancare i già annunciati Cate Blanchett e Kevin Hart. Ricordiamo che Borderlands, tratto dall'omonina saga videoludica targata Gearbox Software e sceneggiato da Craig Mazin, si ambienta sul pianeta Pandora, in una sorta di futuristica grottesca e violenta corsa all'oro con bande di criminali che, sfruttando il pianeta e dominandolo, cercano allo stesso tempo di raggiungere la fantomatica Cripta (Vault), dove degli alieni avrebbero nascosto ricchezze indescrivibili.

Borderlands, il ruolo di Jamie Lee Curtis nel film di Eli Roth

Nella storia del Borderlands cinematografico, sapevamo già che Cate Blanchett avrebbe interpretato la ladra Lilith, mentre Kevin Hart avrebbe vestito i panni del soldato Roland. Sarà invece l'archeologa Tannis ad avere le fattezze di Jamie Lee Curtis: già presente nel primo gioco di Borderlands come parte della storia, in Borderlands 2 era dispensatrice di quest per i giocatori, mentre nel recente Borderlands 3 ha svolto funzione di sostegno per i nuovi Cacciatori della Cripta. Nella sceneggiatura Tannis sarà una figura chiave per raggiungere la Cripta, ma a quanto pare ha trascorsi un po' burrascosi con Lilith.

Eli Roth, che in quanto fan dell'horror non può non idolatrare la Jamie Lee Curtis di Halloween, ha commentato l'aggiunta al cast di Borderlands: "Lavorare con l'iconica Jamie Lee Curtis era per me il sogno di una vita, sono troppo eccitato all'idea di portare a Tannis il suo humor, il suo calore e la sua vivacità." Leggi anche Halloween Kills: Jamie Lee Curtis posta un video dal set con un secchio pieno di sangue