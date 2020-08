Jamie Foxx non vede l'ora di interpretare Spawn

News Cinema

Jamie Foxx, da un paio d'anni previsto protagonista di Spawn di Todd McFarlane, dice che è il momento giusto per riportare al cinema il personaggio mutante.

E torniamo a parlare anche di Spawn, di cui ormai da anni il creatore Todd McFarlane promette un nuovo film in live action. Dopo una serie di false partenze e stop improvvisi, lo scorso maggio il produttore Jason Blum aveva dichiarato che il progetto era in fase di "attivo sviluppo". E il previsto protagonista Jamie Foxx è tornato di recente a parlarne durante un'intervista a Yahoo, organizzata per la promozione del film Netflix Project Power.

L'attore ha così dichiarato: "Ho sorpreso Todd McFarlane dicendogli: 'fratello, so che un giorno farai questo film e spero che ti ricorderai di me'. Quello che ha fatto Black Panther è farci capire che è necessario, ed è il momento giusto. Spawn è un personaggio interessante in sé. Ci sono dei bei cervelli che collaborano per portarvi qualcosa di speciale, state attenti".

Sinceramente ci sfugge il parallelo Black Panther/Spawn ma forse non siamo troppo ferrati in materia. Il nuovo Spawn, diretto dall'autore che lo ha creato nel 1992, sarebbe il terzo adattamento dei fumetti, dopo quello (pessimo) prodotto dalla New Line nel 1997 con Michael Jai White e una serie animata HBO che ha vinto l'Emmy. McFarlane ha in programma anche una nuova serie animata basata sul personaggio dell'ex agente della CIA che torna sulla terra, trasformato dal diavolo Malebolgia in uno degli Hellspawn.