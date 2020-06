Jamie Foxx con il fisicaccio di Mike Tyson: le prime foto dell’attore che si allena per Finding Mike

News Cinema

Jamie Foxx sarà protagonista di un film su Mike Tyson intitolato Finding Mike e per il quale si sta trasformando in una montagna di muscoli, come si vede sul suo account Instagram

Di solito, a Hollywood, la trasformazione fisica è un viatico per l'Oscar, nel senso che più un attore deforma o trasforma il proprio corpo e più la sua performance viene giudicata strabiliante e meritevole di un riconoscimento. Ciò significa che, se mai Jamie Foxx dovesse essere in lizza per la statuetta dorata grazie alla sua interpretazione di Mike Tyson nel biopic Finding Mike, avrebbe la vittoria in tasca. Prova ne è una serie di fotografie postate dallo stesso attore su Instagram che non sono di eccelsa qualità ma che rendono certamente l'idea del lavoro che Jamie sta facendo.

Si tratta di foto fatte allo specchio, e la didascalia ci spiega a che punto è il film, che per un certo periodo era stato legato al nome di Martin Scorsese , per la precisione fino al 2017, anno in cuiaveva assicurato: "Si farà,è della partita, la vita diè una delle storie americane più incredibili". Tornando alle parole che accompagnano gli scatti, l'attore ha scritto: "La trasformazione comicia… FINDING MIKE. Non è un segreto che io abbia inseguito il biopic su @miketyson per molto tempo... la gente mi chiede sempre: quando arriverà?... Finalmente le cose si sono sistemate… qualche mese fa abbiamo cominciato il viaggio… il primo e più importante compito è trasformare il corpo… con un programma di trazioni, distensioni e piegamenti abbiamo iniziato bene… abbiamo ancora strada da fare ma a Dio piacendo… Ho condiviso queste prime fotografie del percorso… come ho detto abbiamo ancora strada da fare… ma mi sto preparando per arrivare in fondo".

Anche se è in ottima forma, Jamie Foxx deve ancora allenarsi parecchio. Tyson aveva intatti muscoli incredibili e una forza impressionante, tanto che la gente lo chiamava "Iron Mike". L'ex pugile, chiamato anche "The Baddest Man on the Planet" è una figura perfetta per un film biografico: per l'incredibile ascesa nella seconda metà degli anni '80, i tre anni carcere, il ritorno sul ring, gli altri guai con la giustizia e i drammi familiari.