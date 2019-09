Jamie Bell raggiunge Michael B. Jordan in Without Remorse

News Cinema

Alla regia del thriller d'azione l'italiano Stefano Sollima.

Dopo aver già recitato insieme a Michael B. Jordan nel men che fortunato reboot de I fantastici 4, Jamie Bell tornerà a dividere il set con il collega grazie Without Remorse, action-thriller che come noto sarà diretto dall’italiano Stefano Sollima (Soldado).

Prodotto dalla Paramount, il film sarà adattato da Taylor Sheridan, candidato all’Oscar per lo script di Hell or High Water e regista del magnifico I segreti di Wind River. L’autore sta adesso girando il suo secondo film da regista, Those Who Wish Me Dead, con Angelina Jolie e Jon Bernthal.

In Without Remorse Jordan avrà il ruolo dell’agente della CIA John Clark. A Bell invece toccherà quello di Robert Ritter, uno degli specialisti che ha reclutato il protagonista nell’agenzia. Without Remorse è tratto dall’omonimo romanzo di Tom Clancy, e dovrebbe essere il primo episodio di un franchise che vedrà protagonista Clark, e a questo punto probabilmente anche Ritter, visto che entrambi i personaggi compaiono in molti romanzi dello scrittore. C’è già in preparazione un altro film tratto da Rainbow Six.

Gli ultimi film in cui abbiamo ammirato Jamie Bell sono stati Rocketman (sempre produzione Paramount) e Skin, presentato allo scorso Tribeca Film Festival.