News Cinema

Si tratterà di un progetto simile a quello de L'uomo invisibile di Leigh Whannell.

James Wan e la sua compagnia Atomic Monster produrranno un film di mostri per la Universal Pictures. Non è ancora chiaro se si tratti di uno dei leggendari esseri soprannaturali che la major ha portato sul grande schermo nel corso degli anni, ma non è assolutamente da escludere. L’approccio sarà probabilmente quello adoperato dalla Blumhouse con il recente successo del notevole L’uomo invisibile di Leigh Whannell: adoperare l’idea classica del mostro per re-inventarla in chiave moderna, con uno sguardo contemporaneo che racconti il nostro presente.



A scrivere la sceneggiatura di questo progetto sarà Robbie Thompson, conosciuto soprattutto per essere lo storico sceneggiatore e co-produttore esecutivo di Supernatural, lo show della CW che termina proprio quest’anno dopo ben quindici stagioni. Il soggetto dovrebbe raccontare di un gruppo di adolescenti che scopre i piani macabri di un nuovo vicino, il quale sta costruendo un mostro nella propria cantina. Insomma, una via di mezzo tra Disturbia e un cult-movie quale Ammazzavampiri. Ricordiamo che al momento la Universal sta progettando altri “film di mostri” che saranno diretti da Dexter Fletcher, Paul Feig ed Elizabeth Banks. James Wan non dirigerà però il lungometraggio scritto da Thompson, si limiterà soltanto a produrlo. Ricordiamo infine che il cineasta ha terminato le riprese del suo nuovo horror Malignant, interpretato da Annabelle Wallis. Il film uscirà nelle sale statunitensi il prossimo 14 agosto, mentre il mese successivo arriverà il terzo e conclusivo capitolo del franchise di The Conjuring, che Wan stavolta ha soltanto prodotto.