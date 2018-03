James Wan produrrà Le creature del buio, tratto dal capolavoro di Stephen King

James Wan e Roy Lee, uno dei produttori di IT, porteranno al cinema un altro romanzo di Stephen King, e precisamente lo spaventoso e insieme struggente Le creature del buio (titolo originale The Tommyknockers).

Uscito nel 1987, il romanzo-fiume vede protagonisti la scrittrice Bobbi Anderson e il suo amico Jim Gardener, il quale deve aiutarla a dissotterrare qualcosa che lei ha trovato dietro casa sua e che la sta ossessionando. L'oggetto misterioso è in realtà una nave aliena che a poco a poco inizia ad avere un effetto devastante sugli abitanti della piccola cittadina del Maine lì vicina, trasformandoli in creature mostruose. L'unico a non subire gli effetti della metamorfosi è proprio Jim, in virtù di una palcca metallica applicata al suo cranio in seguito a un grave incidente di sci. Questo è veramente uno dei personaggi più complessi e commoventi dell'intero universo letterari creato da Stephen King.

Nel 1993 venne realizzata una serie TV tratta da Le creature del buio, con Jimmy Smits e Marg Helgenberger. Il libro nella sua versione rilegata come vendite è secondo soltanto a IT nella bibliografia di King. Come noto James Wan è al momento alle prese con l'universo dei cinecomic DC/Warner, per cui ha diretto il prossimo Aquaman con Jason Momoa e Nicole Kidman.